Будет полностью бесплатно: российские семьи получат шанс отправиться в путешествие за счет государства
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До 25 мая принимаются заявки от российских семей для участия в конкурсе проекта «Больше, чем путешествие».
Победители отправятся в активные экспедиции по живописным регионам России.
Кого приглашают к участию
Организаторы проекта приглашают семьи с детьми от 7 до 17 лет, которые интересуются активным отдыхом, пешими походами и стремятся познакомиться с природными и культурными достопримечательностями России.
«Если вы мечтаете исследовать неизведанные уголки нашей Родины вместе с ребёнком — это шанс для вашей семьи», — говорится в официальном сообщении.
Что получат победители
Участники, прошедшие конкурсный отбор, получат сертификаты на участие во Всероссийском семейном туристском фестивале.
Всего будет отобрано 100 семей.
Фестиваль включает:
- пешие маршруты разной сложности;
- спортивные соревнования;
- культурные и образовательные мероприятия;
- проживание в палаточном городке с полной организацией быта.
Когда подать заявку и когда объявят результаты
Заявки принимаются до 25 мая 2025 года на официальном сайте проекта «Больше, чем путешествие».
Итоги конкурсного отбора станут известны 2 июня.
Почему это важно
Фестиваль — не только возможность отдохнуть, но и способ укрепить семейные связи, развить любовь к природе и формировать культуру внутреннего туризма. Подобные инициативы помогают детям и взрослым проводить время вместе с пользой и удовольствием, открывая красоты родной страны, сообщает pg21.
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