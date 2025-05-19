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Будет полностью бесплатно: российские семьи получат шанс отправиться в путешествие за счет государства

Семьи с детьми от 7 до 17 лет могут до 25 мая п...

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До 25 мая принимаются заявки от российских семей для участия в конкурсе проекта «Больше, чем путешествие».

Победители отправятся в активные экспедиции по живописным регионам России.

Кого приглашают к участию

Организаторы проекта приглашают семьи с детьми от 7 до 17 лет, которые интересуются активным отдыхом, пешими походами и стремятся познакомиться с природными и культурными достопримечательностями России.

«Если вы мечтаете исследовать неизведанные уголки нашей Родины вместе с ребёнком — это шанс для вашей семьи», — говорится в официальном сообщении.

Что получат победители

Участники, прошедшие конкурсный отбор, получат сертификаты на участие во Всероссийском семейном туристском фестивале.

Всего будет отобрано 100 семей.

Фестиваль включает:

  • пешие маршруты разной сложности;
  • спортивные соревнования;
  • культурные и образовательные мероприятия;
  • проживание в палаточном городке с полной организацией быта.

Когда подать заявку и когда объявят результаты

Заявки принимаются до 25 мая 2025 года на официальном сайте проекта «Больше, чем путешествие».

Итоги конкурсного отбора станут известны 2 июня.

Почему это важно

Фестиваль — не только возможность отдохнуть, но и способ укрепить семейные связи, развить любовь к природе и формировать культуру внутреннего туризма. Подобные инициативы помогают детям и взрослым проводить время вместе с пользой и удовольствием, открывая красоты родной страны, сообщает pg21.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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