Будет лишение прав сразу на три месяца: ГАИ ужесточает правила для водителей этих машин

С марта 2025 года в России начали действовать обновленные правила регистрации автомобилей, направленные на упрощение процедур для законопослушных водителей и на усиление контроля за выполнением законов.

Нововведения в процедуре регистрации после продажи

Теперь после продажи авто регистрацию можно отменить моментально, если сделка оформлена нотариально или через портал Госуслуг. Такое же правило действует для переходов прав собственности, оформленных судебным решением.

В случаях, когда продажа происходит с использованием стандартного письменного договора, продавцу необходимо подождать десять дней и лично посетить ГИБДД для окончательной отмены регистрации, предоставив все требуемые документы.

Изменения для владельцев угнанных автомобилей

Владельцы автомобилей, которые были угнаны или числятся в розыске, теперь могут освободиться от уплаты транспортного налога путем прекращения регистрации. Это значительно уменьшает финансовую нагрузку на автовладельцев, ожидающих возврата своей собственности.

Причины ужесточения правил

Главная цель нововведений — борьба с злоупотреблениями, такими как уклонение от уплаты штрафов и налогов путем снятия машины с учета. Роман Мишуров, руководитель подразделения ГИБДД, указывает на новые штрафы за эксплуатацию незарегистрированных автомобилей, которые теперь могут составлять до 800 рублей, а за повторное нарушение — лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Эти меры предназначены для защиты интересов добросовестных водителей и усиления ответственности за нарушения. Ожидается, что благодаря новым правилам уменьшится количество неплатежей по штрафам и налогам, а также повысится безопасность на дорогах.