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Будет ещё хуже: синоптики предупредили жителей Татарстана о самой морозной ночи года

Мощные морозы ожидают жителей Татарстана в ближ...

flectone.ru

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Татарстанцев ожидает настоящее испытание стужей в конце февраля. По прогнозам Гидрометцентра Казани, ночная температура воздуха в регионе значительно понизится, достигнув отметок до -27 градусов.

Погодные условия:

21 февраля в Татарстане установится переменчивая облачность с прояснениями, и, как ожидается, осадков не будет. Ветер будет дуть переменными направлениями со скоростью от двух до семи метров в секунду. Днем столбики термометра покажут от -7 до -12 градусов. Особенно холодно будет ночью, когда температура может понизиться до -22 градусов, а при прояснениях на востоке региона – до -27 градусов.

Предостережения для водителей и пешеходов:

Синоптики также предупреждают о возможной гололедице на дорогах, что увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется быть крайне осторожными и избегать ненужных поездок.

Прогноз на следующие дни:

Аналогичная погодная картина ожидается и 22 февраля. Ночью температура снова упадет до -18...-23 градусов, а в ясную погоду может достигнуть -27 градусов.

Советы жителям:

Жителям региона советуют одеваться тепло и в случае необходимости использовать обогреватели, а также следить за актуальными погодными обновлениями, сообщает kazanfirst.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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