«Будет доступна только на открытках»: стала известна цена проезда на трассе М-12 «Москва — Казань»

"Автодор" подсчитал, что проезд по платной М-12 от Москвы до Арзамаса (415 км) будет стоит 2800 рублей для легковушек. При нехитрой арифметике становится ясно: от Казани до Москвы придется платить за проезд 5-6 тысяч.

Проезд по дороге М-12 «Восток» на участке Москва-Арзамас протяженностью 415 км обойдется в 2,8 тысячи рублей для легковых автомобилей. Об этом сообщила госкомпания «Автодор».

Еще в конце лета "Автодор" озвучивал примерную стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани - 3 тысячи. Автомобилист, прикинув все и подсчитав, заявили в Сети:

"Спасибо, за такие деньги Казань на открытках посмотрю".

"За эти деньги и даже дешевле можно на самолете туда улететь. И еще бензин, еда и время в плюсе останутся. Билеты на самолет от 3 тысяч начинаются".

Длина новой платной трассы М-12 Москва-Казань составляет 823 километра. Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.