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Будет действовать бессрочно: Правительство России запретило вывозить бензин и дизель из страны, топливо подешевеет?

Будет действовать бессрочно: Правительство России запретило вывозить бензин и дизель из страны, топливо подешевеет?

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Российское правительство приняло решение о запрете на экспорт топлива в бессрочном порядке. Пересмотреть это решение могут, но это будет зависеть от того, насколько насыщенным будет рынок. Об этом "России-24" сообщил первый замминистра энергетики страны Павел Сорокин.

Мера, на которую решились власти, отметил он, нужна для того, чтобы пресечь "серый экспорт" топлива и направить его на внутренний рынок.

Некоторые не самые добросовестные участники рынка, отметил он, вывозили слишком много, а потому в РФ образовался некий дефицит бензина и ДТ, что и ощутили автомобилисты за последние недели.

"Мы уже видели, что, начиная с начала этой недели бензин Аи-92 упал примерно на 10%, дизель упал примерно на 2,5-3%, начиная с начала этой недели. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание. Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет", - сказал он.

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