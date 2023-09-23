Будет действовать бессрочно: Правительство России запретило вывозить бензин и дизель из страны, топливо подешевеет?

Российское правительство приняло решение о запрете на экспорт топлива в бессрочном порядке. Пересмотреть это решение могут, но это будет зависеть от того, насколько насыщенным будет рынок. Об этом "России-24" сообщил первый замминистра энергетики страны Павел Сорокин.

Мера, на которую решились власти, отметил он, нужна для того, чтобы пресечь "серый экспорт" топлива и направить его на внутренний рынок.

Некоторые не самые добросовестные участники рынка, отметил он, вывозили слишком много, а потому в РФ образовался некий дефицит бензина и ДТ, что и ощутили автомобилисты за последние недели.