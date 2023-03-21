"Будет большая бойня": эксперт Шурыгин заявил о предстоящей большой битве России с ВСУ весной 2023 года

"МК": Эксперт Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года

Западные эксперты уверены, что весеннее наступление ВСУ может стать решающей битвой всей спецоперации. Отечественные аналитики с этим согласны. Так, эксперт Владислав Шурыгин в интервью "МК" отметил, что это наступление может действительно быть последним. Для Киева.

По словам Шурыгина, если попытка контратаковать для ВСУ будет неудачной, то вооружения от Запада им больше не видать, и тогда укровоинам не останется ничего другого, как уйти в глухую оборону в попытке сохранить боеспособность войск.

При провале наступления следующее может состояться только осенью. Однако неизвестно, каким будет моральное состояние военных и материальное обеспечение всех украинских войск к тому времени.

"Поэтому на ближайшее наступление Киевом ставится очень много. Практически всё", — подчеркнул Шурыгин.

Впереди, отметил эксперт большая и мощная битва, бойня.

Также эксперт отметил, что России следовало бы активизироваться в плане срыва поставок на фронт военной техники для ВСУ.

"На стороне Украины НАТО и США со всей их организационной мощью. Это космическая, разведка, связь компьютеры, математические модели, высокоточное оружие и всё то, на что они делают ставку", — отмечает эксперт.

Что касается сроков, то Шурыгин уверен, что через 10 дней после начала наступления станут очевидными его итоги.