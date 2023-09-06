Будет бесплатно для всех пенсионеров уже в сентябре: в стране вводится новая льгота

Российские пожилые люди смогут с 4 сентября получать новую социальную услугу совершенно бесплатно.

По словам Анастасии Киреевой, эксперта ряда электронных изданий по пенсионным вопросам, ранее бесплатные услуги юриста могли получить в основном ветераны и часть инвалидов, сейчас в стране создают доступную правовую среду для всех пенсионеров.

В регионах власти на местах заключают соглашения с адвокатскими организациями, которые консультируют потом пенсионеров, помогают составить нужные документы, представляют при необходимости интересы пожилого человека в госорганах или в суде.

Чтобы воспользоваться помощью, пенсионер должен обратиться с соответствующим вопросом в социальный центр по месту жительства. Там ему назовут адреса адвокатских палат или фирм, которые оказывают такую услугу бесплатно.

