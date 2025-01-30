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Будет абсолютно запрещено: граждан РФ теперь защитят от навязывания дополнительных платных товаров и услуг

Новый законопроект в РФ предлагает защиту гражд...

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28 января Госдума РФ рассмотрит важный законопроект, который может радикально изменить сферу защиты прав потребителей в России.

Спикер Вячеслав Володин заявил, что проект направлен на устранение распространенных практик навязывания платных услуг и товаров, особенно в таких чувствительных областях, как онлайн-покупки и медицинские услуги.

Проблема скрытых сборов

Тема скрытых сборов и автоматических добавлений услуг стала одной из наиболее обсуждаемых в последние годы. Особенно актуально это для онлайн-покупок, например, при приобретении авиа- и железнодорожных билетов, когда покупатели часто сталкиваются с неожиданными страховками или ненужными SMS-уведомлениями, которые автоматически добавляются к заказу.

Также распространена ситуация, когда в медицинских учреждениях по ОМС замещаются бесплатные услуги платными без предварительного согласования с пациентом.

Основные положения нового законопроекта

Законопроект предлагает несколько ключевых изменений, которые могут существенно повлиять на рынок потребительских услуг:

  • Запрет предустановленных согласий. Основное положение законопроекта — исключение автоматического добавления услуг и товаров без явного согласия потребителей. То есть, компаниям будет запрещено подменять обязательные или дополнительные услуги без осознанного решения пользователя.
  • Право на отказ и возврат средств. Помимо запрета на скрытые сборы, законопроект предусматривает право потребителей на полный отказ от навязанных услуг с обязательным возвратом денежных средств за ранее взимаемые суммы. Это будет действовать не только для онлайн-покупок, но и для медицинских услуг.
  • Ужесточение штрафных санкций. Закон предусматривает увеличение штрафов для организаций и должностных лиц, которые будут нарушать новые правила. Серьезные финансовые потери будут способствовать соблюдению закона и предотвращению мошенничества на рынке.

Что это означает для граждан и бизнеса?

Для потребителей такие меры обещают стать настоящим прорывом в обеспечении прав на прозрачность и честность при совершении покупок. Законопроект позволит не только вернуть деньги за нежелательные или скрытые услуги, но и исключить практику автоматического «встраивания» дополнительных расходов.

С другой стороны, для бизнеса это будет означать необходимость пересмотра своих внутренних процессов и повышения уровня ответственности за честность в предложениях и соблюдение прозрачности. В условиях увеличенных штрафов компании будут заинтересованы в разработке более понятных и удобных для потребителей условий покупки.

Влияние на общество и экономику

Новый законопроект может существенно повысить уровень доверия к онлайн-услугам и медицинскому сектору, а также защитить граждан от скрытых экономических потерь. Такие меры, как правило, способствуют лучшему регулированию рынка и повышению качества сервиса.

Для граждан это также будет означать новые возможности для более осознанного потребления, что в долгосрочной перспективе принесет значительные экономические выгоды.

Законопроект, предложенный Госдуме, является важным шагом в сторону укрепления прав потребителей и улучшения бизнес-культуры в России. Внедрение таких мер может послужить примером для других стран, стремящихся усилить защиту своих граждан в цифровую эпоху.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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