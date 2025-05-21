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Будет абсолютно бесплатно: российские семьи получат возможность отправиться в путешествие за счет государства

До 25 мая принимаются заявки на участие в конку...

rueden.de

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Всероссийский конкурс «Больше, чем путешествие» предлагает уникальную возможность для семей с детьми отправиться в настоящую экспедицию по красивейшим местам России.

Участие бесплатное — все расходы берёт на себя организатор.

Крайний срок подачи заявок — 25 мая 2025 года.

Кто может участвовать

К участию приглашаются семьи с детьми от 7 до 17 лет, которые:

  • любят путешествия, природу и активный отдых;
  • готовы к походным условиям и пешим маршрутам;
  • хотят узнать больше о культурном и природном наследии страны.

По словам организаторов, это шанс для родителей и детей провести время вместе и открыть для себя неизведанную Россию.

Что получат победители

По итогам конкурсного отбора 100 семей станут участниками Всероссийского семейного туристского фестиваля. Победители получат:

  • сертификаты на участие в экспедиции;
  • проживание в палаточном лагере с бытовыми условиями и питанием;
  • организацию маршрута и программы.

Программа фестиваля включает:

  • походы и маршруты разной сложности;
  • спортивные соревнования;
  • культурные и образовательные мероприятия.

Как подать заявку

Заявки принимаются до 25 мая 2025 года на сайте проекта «Больше, чем путешествие».

2 июня будут объявлены результаты конкурсного отбора.

Почему это важно

Этот проект — не просто способ отдохнуть, но и возможность укрепить семейные связи, развить у детей интерес к культуре, экологии и внутреннему туризму. Инициатива реализуется при поддержке государства и направлена на популяризацию активного семейного отдыха в России.

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