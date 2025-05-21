Будет абсолютно бесплатно: российские семьи получат возможность отправиться в путешествие за счет государства
rueden.de
Всероссийский конкурс «Больше, чем путешествие» предлагает уникальную возможность для семей с детьми отправиться в настоящую экспедицию по красивейшим местам России.
Участие бесплатное — все расходы берёт на себя организатор.
Крайний срок подачи заявок — 25 мая 2025 года.
Кто может участвовать
К участию приглашаются семьи с детьми от 7 до 17 лет, которые:
- любят путешествия, природу и активный отдых;
- готовы к походным условиям и пешим маршрутам;
- хотят узнать больше о культурном и природном наследии страны.
По словам организаторов, это шанс для родителей и детей провести время вместе и открыть для себя неизведанную Россию.
Что получат победители
По итогам конкурсного отбора 100 семей станут участниками Всероссийского семейного туристского фестиваля. Победители получат:
- сертификаты на участие в экспедиции;
- проживание в палаточном лагере с бытовыми условиями и питанием;
- организацию маршрута и программы.
Программа фестиваля включает:
- походы и маршруты разной сложности;
- спортивные соревнования;
- культурные и образовательные мероприятия.
Как подать заявку
Заявки принимаются до 25 мая 2025 года на сайте проекта «Больше, чем путешествие».
2 июня будут объявлены результаты конкурсного отбора.
Почему это важно
Этот проект — не просто способ отдохнуть, но и возможность укрепить семейные связи, развить у детей интерес к культуре, экологии и внутреннему туризму. Инициатива реализуется при поддержке государства и направлена на популяризацию активного семейного отдыха в России.
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