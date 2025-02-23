Будем покупать со слезами на глазах: этот необходимый продукт снова дорожает

В 2025 году россиян ожидает сложный период с ростом цен на продовольствие и фармацевтические продукты. Этому будет способствовать ежегодная весенняя практика, известная как "просушка дорог", когда вводится запрет на движение тяжеловесных грузовиков для защиты дорожного покрытия. Эксперты и члены Госдумы предупреждают, что это ограничение повлияет на стоимость доставки товаров, что неизбежно отразится на ценах в магазинах.

Организация грузоперевозок уже обратилась к президенту с предложением отменить эти ограничения или снизить штрафы за перегруз, чтобы избежать прекращения поставок и последующего резкого роста цен. Если ситуация не улучшится, предполагается, что страна столкнется не только с дефицитом, но и с дальнейшим удорожанием продуктов.

В прошлом году наблюдался значительный рост цен на многие товары:

Сливочное масло и сахар возглавили список, подорожав на 40-50% и 30-40% соответственно из-за повышенных затрат на сырье и экспорт.

Цены на крупы и макароны выросли на 20-25%, что связано с повышением стоимости зерна.

Фармацевтика также подорожала на 15-20%, главным образом из-за увеличения стоимости импортных компонентов и валютных колебаний.

Яйца и овощи подорожали на 25-30% и 15-20% соответственно, из-за проблем в производстве и логистике.

На 2025 год эксперты также прогнозируют рост цен на различные товары и услуги, включая продовольствие и лекарства, что станет следствием инфляции, логистических проблем и санкций. Жители страны должны быть готовы к повышению стоимости жизни и по возможности планировать свои расходы с учетом этих изменений.