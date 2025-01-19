Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Бросьте в воду — и картошка окажется гораздо вкуснее: даже сливочное масло не понадобится — получается рассыпчатая и ароматная

Любители картофеля, радуйтесь! Существует необы...

culture.ru

Подписаться в Telegram

Любители картофеля, радуйтесь! Существует необычный, но чрезвычайно эффективный метод приготовления, который сделает вашу картошку не только рассыпчатой, но и невероятно ароматной, без добавления сливочного масла. Секрет кроется в одном простом действии — замачивании картофеля в воде перед варкой.

В чем плюс такой формулы:

Замачивание картофеля перед варкой не просто дополнительный шаг в процессе приготовления, а настоящий кулинарный хак, который изменяет текстуру и вкус овоща. Процесс замачивания помогает удалить излишек крахмала, что, в свою очередь, делает картофель после варки особенно рассыпчатым. К тому же, это способствует равномерному провариванию каждого кусочка.

Как правильно замочить картофель:

  1. Выбор картофеля: Идеально подходят средние по размеру картофелины, желательно одинакового размера для равномерного приготовления.

  2. Подготовка: Тщательно вымойте картофель под проточной водой, чтобы удалить грязь и мелкие камешки.

  3. Замачивание: Поместите картофель в большую миску или кастрюлю и полностью покройте холодной водой. Оставьте на 30 минут — этого времени достаточно, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

  4. Варка: После замачивания слейте воду, добавьте свежую и поставьте картофель вариться до готовности.

Результат:

После приготовления по этому методу картофель становится настолько мягким и нежным, что дополнительное добавление сливочного масла становится почти ненужным. Его естественный вкус усиливается, и вы получаете идеальный гарнир к любому блюду.

Заключение:

Этот метод не только упрощает процесс приготовления картофеля, но и делает его результат значительно вкуснее. Простое замачивание картофеля в воде перед варкой может радикально изменить ваше восприятие привычного гарнира. Попробуйте этот способ, и вы удивитесь, как простое действие может преобразить обыденное блюдо в кулинарный шедевр.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Необходимость или маркетинг? Врач из Казани объяснил, что скрывается за проблемами с прикусом и как это влияет на здоровье

Лонгриды

день назад

Стоимость взлетела до небес: что происходит с ценами на продукты в Казани

какие запахи не любят постельные клопы

Новости Татарстана

день назад

Министр финансов Татарстана ушёл со своего поста

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год выполнило диагностику более 7 тыс. км трубопроводов

заменить клавиатуру на ноутбуке цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

На трассе Зеленодольск–Казань случилось массовое ДТП

Новости Татарстана

день назад

Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионов рублей в зарубежных бутиках

Новости Казани

день назад

В Казани могут появиться еще четыре платные дороги по ГЧП

Новости Казани

день назад

В казанском оздоровительном центре "Дуслык" отравились 30 детей
Новости Татарстана
9 часов назад

В Татарстане взяли в единый реестр 27 новых исторических территорий

В прошлом году республика повысила число истори...

Новости Татарстана

23 минуты назад

Рекламировавший в газете БАДы татарстанец получил штраф

Новости Татарстана

33 минуты назад

Больше 7 млрд рублей выделят на программу развития технологий Татарстана

Новости Татарстана

48 минут назад

Тверские законодатели приехали за опытом в Татарстан

Новости Казани

53 минуты назад

Лыжница Непряева победила в скиатлоне в Казани
Стали известны подробности нападения отца на сы...
Новости Татарстана
день назад

Стали известны подробности нападения отца на сына в Челнах

Новости Казани

3 часа назад

В Казани задержали водителя Jaguar FX за задолженность в 1,8 млн рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

Агроном из Татарстана рассказал, в чем опасность январского тепла для дачников

Новости Татарстана

5 часов назад

Главе СК доложат о ходе дела о заражении детей в казанском центре «Дуслык»
Новости России
4 дня назад

Подписка СберПрайм – отличная экономия