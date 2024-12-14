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Брони от мобилизации больше не будет: что изменится с 2025 года

Уже в марте 2025 года в России будут произведен...

ridus.ru

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Уже в марте 2025 года в России будут произведены значительные изменения, которые затронут процедуру бронирования работников от мобилизации. Как сообщил Виктор Заварзин, который является членом комитета Госдумы по обороне, теперь ответственность за бронирование будет переходить к властям страны, хотя ранее этим занимались регионы и предприятия.

Централизация процесса бронирования

Изменения предусматривают передачу полномочий по бронированию работников к федеральному уровню. Этот шаг направлен на стандартизацию и упрощение процесса, что должно повысить его эффективность и прозрачность.

Критерии для бронирования

Согласно новым правилам, бронь будет предоставляться организациям, вносящим значительный вклад в стабильность экономики страны. Эти организации получат право защищать своих сотрудников от призыва на военную службу на основе индивидуального решения.

Ситуация с контрактной службой

Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне, отметил, что текущая ситуация с набором на контрактную службу превосходит ожидания, что делает ненужной мобилизацию в ближайшем будущем. Дмитрий Песков, представитель Кремля, подтвердил, что планов по проведению новой мобилизации в стране нет.

Исторический контекст мобилизационных мер

Вспоминая недавнюю историю, последняя частичная мобилизация в России была объявлена в сентябре 2022 года и завершена в октябре того же года по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, в результате которой было призвано более 300 тысяч человек.

Эти предстоящие изменения в законодательстве являются частью усилий правительства по обеспечению более эффективного управления оборонными ресурсами страны в условиях меняющегося мирового порядка, пишет lenta.ru.

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