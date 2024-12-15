Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Бронь от мобилизации отменяется: что можете перемениться с 2025 года

Важные изменения ждут систему бронирования сотр...

ridus.ru

Подписаться в Telegram

Важные изменения ждут систему бронирования сотрудников от мобилизации в России с марта 2025 года. Как стало известно от Виктора Заварзина, члена комитета Госдумы по обороне, теперь бронированием будут заниматься исключительно федеральные органы. Ранее такую функцию могли выполнять как региональные власти, так и отдельные предприятия.

Это решение призвано централизовать процесс и улучшить координацию между различными структурами власти.

«Смена подхода укрепит оборону страны и сделает систему бронирования более управляемой и предсказуемой», — подчеркивает Заварзин.

Министерство цифрового развития также внесло свой вклад, расширив перечень экономически важных отраслей, сотрудники которых могут претендовать на бронь. Таким образом, правительство стремится обеспечить стабильность экономики даже в условиях потенциальных внешних угроз.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, активный набор контрактников, который превзошел ожидания, позволяет на данный момент отложить планы по проведению новой мобилизации. Эта информация подтверждается и официальными представителями Кремля, среди которых Дмитрий Песков, заявляющий о том, что мобилизационные мероприятия не планируются.

Вспоминая частичную мобилизацию 2022 года, когда было призвано более 300 тысяч граждан, правительство делает все возможное, чтобы подобные меры оставались исключительной мерой, прибегая к ним только в крайних случаях, пишет lenta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане ожидается снег, гололедица и снежные заносы

избавиться от клопов в москве цена

Новости Казани

9 часов назад

Жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку

Новости России

2 дня назад

Новые зелёные технологии помогут сохранить природный капитал

подготовка к огэ по информатике 9 класс в Москве

Новости Татарстана

день назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Новости Татарстана

14 часов назад

В Челнах взломали фотографа и шантажировали интимными фотографиями ее клиенток

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Казани

день назад

Мэр Казани сходил на родительские собрания и сгорел со стыда
Лонгриды
4 дня назад

«В них много опасностей»: эксперты высказались, нужно ли запрещать соцсети детям до 14 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане И...

Новости Казани

4 часа назад

За минувшие сутки в Казани произошло 122 ДТП

Новости Татарстана

6 часов назад

В Заинском районе реставрируют 136-летнюю деревянную церковь

Новости Казани

9 часов назад

«Динамо-Ак Барс» одержало 14-ю победу подряд в Суперлиге

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане поддержат акцию «Новогодние семейные чтения вслух»
Авиарейс из Казани в Санкт-Петербург задержали ...
Новости Казани
10 часов назад

Авиарейс из Казани в Санкт-Петербург задержали на 8 часов

Новости Татарстана

10 часов назад

Жители Татарстана жалуются на стаю бешеных собак

Новости Казани

13 часов назад

В Казани новостройки подорожали до 221,6 тыс. за 1 кв. метр перед Новым годом

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане с 1 января 2025 года социальные расходы вырастут на 40%
В Москве начался Всероссийский патриотический ф...
Новости России
6 дней назад

В Москве начался Всероссийский патриотический форум с вручением Национальной премии «Патриот»