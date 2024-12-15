Бронь от мобилизации отменяется: что можете перемениться с 2025 года

Важные изменения ждут систему бронирования сотрудников от мобилизации в России с марта 2025 года. Как стало известно от Виктора Заварзина, члена комитета Госдумы по обороне, теперь бронированием будут заниматься исключительно федеральные органы. Ранее такую функцию могли выполнять как региональные власти, так и отдельные предприятия.

Это решение призвано централизовать процесс и улучшить координацию между различными структурами власти.

«Смена подхода укрепит оборону страны и сделает систему бронирования более управляемой и предсказуемой», — подчеркивает Заварзин.

Министерство цифрового развития также внесло свой вклад, расширив перечень экономически важных отраслей, сотрудники которых могут претендовать на бронь. Таким образом, правительство стремится обеспечить стабильность экономики даже в условиях потенциальных внешних угроз.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, активный набор контрактников, который превзошел ожидания, позволяет на данный момент отложить планы по проведению новой мобилизации. Эта информация подтверждается и официальными представителями Кремля, среди которых Дмитрий Песков, заявляющий о том, что мобилизационные мероприятия не планируются.

Вспоминая частичную мобилизацию 2022 года, когда было призвано более 300 тысяч граждан, правительство делает все возможное, чтобы подобные меры оставались исключительной мерой, прибегая к ним только в крайних случаях, пишет lenta.ru.