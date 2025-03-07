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Брокер ВТБ рассказал, как изменились за год стратегии инвестирования женщин

Стратегии инвестирования женщин становятся боле...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Стратегии инвестирования женщин становятся более гибкими, а их инвестиционные портфели — сбалансированными. За последний год инвестирующие с брокером ВТБ россиянки стали больше интересоваться ПИФами и замещающими облигациями, нарастив долю этих инструментов в общем объеме активов. Такие результаты получили эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» в ходе исследования, проведенного к Международному женскому дню.

На данный момент женщины составляют 42% от числа клиентов брокера ВТБ. Возраст более трети из них (35%) — от 30 до 45 лет. На инвесторов в возрасте 20-30 лет приходится 13%, от 45 лет – 52%. Среди клиентов сервисов Advisory Pro и Advisory Lite доля женщин составила 27%.

Активнее всего инвестируют женщины в 35-45 лет. Несмотря на то, что женщины-инвесторы среди клиентов брокера ВТБ придерживаются консервативной стратегии, их активы в течение прошлого года стали более диверсифицированы. На данный момент более 36% совокупного «женского портфеля» составляют облигации, на акции приходится 29%, по 15% — на паевые инвестиционные фонды и валютные и замещающие облигации. Остальной объем занимают денежные средства — 5%.

Годом ранее женщины были более осторожны в выборе инструментария. Для сравнения — в 2023 году 55% их инвестиционного портфеля составляли облигации, 38% — акции. На прочие финансовые продукты, например, БПИФы и валюту, приходилось 7%.

«Женщины всегда уделяют внимание стратегиям, которые обеспечивают стабильный рост капитала в течение длительного периода, вместо погони за краткосрочной прибылью. Но если раньше их инвестиционные предпочтения были больше связаны с надежностью эмитентов, и поэтому приобретались ценные бумаги крупных компаний, то сейчас фокус сместился в сторону диверсификации инструментария, что также позволяет снизить рыночные риски», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.

В 2024 году самым популярным активом в «женском» портфеле стал биржевой фонд денежного рынка Ликвидность, а среди акций фаворитами были бумаги Газпрома, ВТБ и Лукойла.

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