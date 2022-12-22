Бригаду ВСУ, которая расстреляла российских пленных, поймали: их сдали сослуживцы

В ходе СВО российские военные взяли в плен офицеров 80-й бригады ВСУ, причастной к расстрелу российских пленных в Макеевке. По словам бойца с позывным "Салман", информацию о том, кто расстреливает пленных, можно получить двумя способами. И оба они достаточно просты, пишет "МК".

В первую очередь, часто достаточно посмотреть украинские паблики, где были опубликованы новости о расстреле, которыми так хвалятся националисты. По шевронам, оружию и локации можно понять, в каком именно месте была совершена казнь.

Также, по словам "Салмана" в рядах ВСУ большое количество информаторов - "иуды" за деньги готовы сдавать собственных сослуживцев.