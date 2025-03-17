БПЛА залетел в жилое здание в Москве: что известно на данный момент

На западе Москвы обломки беспилотника повредили часть кровли многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают спасательные службы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы ПВО успешно отразили атаку четырёх беспилотников, летевших в сторону города.

Ситуация в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил, что ПВО сбила два беспилотника над Балашихой и ещё один в Ленинском округе. Обломки одного из них упали на строящийся многоэтажный дом, где пока никто не проживает. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, на местах падения работают экстренные службы, пишет РИА.