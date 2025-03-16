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БПЛА влетел в жилое здание в Москве: что известно на данный момент

В Москве на западе города обнаружены обломки бе...

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В Москве на западе города обнаружены обломки беспилотника, которые, по предварительным данным, повредили часть кровли многоквартирного дома. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Обломки упали на навесную конструкцию крыши жилого здания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО успешно отразили атаку четырех беспилотников, направлявшихся к столице. В районах падения их обломков сейчас работают специалисты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько дронов. Два беспилотника уничтожены над Балашихой, еще один — в Ленинском округе. Один из аппаратов упал на строящееся многоэтажное здание, где пока никто не проживает. По предварительным данным, пострадавших нет, а на местах инцидентов работают оперативные службы, пишет РИА.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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