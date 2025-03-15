БПЛА прилетел в жилое здание в Москве: что известно на данный момент

На западе Москвы обломки беспилотника частично повредили кровлю многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия прибыли экстренные службы, сообщили в пятницу РИА Новости со ссылкой на представителя ведомств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, направлявшихся в столицу. В местах падения обломков работают специалисты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что два дрона сбили над Балашихой, еще один — в Ленинском округе. Один из беспилотников упал на строящийся жилой дом, где пока никто не проживает. По его словам, жертв и пострадавших нет, на местах падения работают оперативные службы, пишет РИА.