БПЛА попал в жилое здание в Москве: что известно на данный момент

В столице на западе Москвы произошел инцидент с падением обломков беспилотника на кровлю многоквартирного дома.

Об этом сообщили представители экстренных служб. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

События развивались в пятницу утром, когда, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, была успешно отражена атака четырех дронов, направлявшихся на город. Специалисты экстренных служб оперативно приступили к работе на месте падения обломков.

В тот же день, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что ПВО смогли сбить два беспилотника над Балашихой, а третий был уничтожен в Ленинском районе. Один из дронов упал на строящуюся многоэтажку, где пока не заселили жильцы. На местах падения были немедленно направлены оперативные службы, сообщает ria.ru.