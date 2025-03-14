БПЛА попал в жилое здание в Москве: что известно на данный момент
dzen.ru
В столице на западе Москвы произошел инцидент с падением обломков беспилотника на кровлю многоквартирного дома.
Об этом сообщили представители экстренных служб. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
События развивались в пятницу утром, когда, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, была успешно отражена атака четырех дронов, направлявшихся на город. Специалисты экстренных служб оперативно приступили к работе на месте падения обломков.
В тот же день, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что ПВО смогли сбить два беспилотника над Балашихой, а третий был уничтожен в Ленинском районе. Один из дронов упал на строящуюся многоэтажку, где пока не заселили жильцы. На местах падения были немедленно направлены оперативные службы, сообщает ria.ru.
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