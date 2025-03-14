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БПЛА попал в жилое здание в Москве: что известно на данный момент

Обломки беспилотника упали на кровлю жилого дом...

dzen.ru

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В столице на западе Москвы произошел инцидент с падением обломков беспилотника на кровлю многоквартирного дома.

Об этом сообщили представители экстренных служб. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

События развивались в пятницу утром, когда, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, была успешно отражена атака четырех дронов, направлявшихся на город. Специалисты экстренных служб оперативно приступили к работе на месте падения обломков.

В тот же день, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что ПВО смогли сбить два беспилотника над Балашихой, а третий был уничтожен в Ленинском районе. Один из дронов упал на строящуюся многоэтажку, где пока не заселили жильцы. На местах падения были немедленно направлены оперативные службы, сообщает ria.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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