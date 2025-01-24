БПЛА массово атаковали 14 регионов России этой ночью
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Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали 14 регионов России. По данным Минобороны, системы ПВО перехватили 123 дрона. Основные события:
- В Рязанской области дроны целились по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). По предварительным данным, использовались дальнобойные БПЛА типа «Лютый».
- Обломки одного из беспилотников стали причиной пожара в частном доме в коттеджном поселке, а также на ТЭЦ рядом с НПЗ. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.
- Не менее шести дронов, направлявшихся к Москве, были сбиты ПВО. Как сообщил Сергей Собянин, атаки пресекли в районе Троицка, Подольска, Коломны и Щёлково.
- Беспилотники также атаковали Саратовскую и Брянскую области. Их целью стали НПЗ в Энгельсе и завод «Кремний» в Брянске. Для ударов, предположительно, использовались дальнобойные дроны «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».
- Из-за угрозы воздушных атак временно приостанавливали работу аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский, а также воздушные гавани Казани, Уфы, Самары, Пензы, Саратова и Нижнекамска.
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