Борис Щербаков дал отказ на установке себе кардиостимулятора

Борис Щербаков отказался от кардиостимулятора, несмотря на рекомендации врачей

Народный артист России Борис Щербаков удивил общественность своим решением не устанавливать кардиостимулятор после выписки из больницы. Медики настоятельно рекомендуют 75-летнему актёру этот шаг, учитывая серьёзные проблемы с сердечным ритмом.

Помимо этого, Mash сообщает, что у Щербакова был выявлен отёк спинного мозга в области шеи, что создаёт риск паралича конечностей. Несмотря на столь серьёзные диагнозы, актёр твёрдо намерен не следовать медицинским советам.

Его сын, Василий Щербаков, отметил, что отец покинул больницу в хорошем настроении, что вызывает удивление на фоне всех обстоятельств. Актёр продолжает сохранять оптимизм, несмотря на тревожные прогнозы врачей, сообщает Газета.ру