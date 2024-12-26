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Борис Щербаков дал отказ на установке себе кардиостимулятора

Борис Щербаков отказался от кардиостимулятора, ...

Алексей Майшев/РИА Новости

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Борис Щербаков отказался от кардиостимулятора, несмотря на рекомендации врачей

Народный артист России Борис Щербаков удивил общественность своим решением не устанавливать кардиостимулятор после выписки из больницы. Медики настоятельно рекомендуют 75-летнему актёру этот шаг, учитывая серьёзные проблемы с сердечным ритмом.

Помимо этого, Mash сообщает, что у Щербакова был выявлен отёк спинного мозга в области шеи, что создаёт риск паралича конечностей. Несмотря на столь серьёзные диагнозы, актёр твёрдо намерен не следовать медицинским советам.

Его сын, Василий Щербаков, отметил, что отец покинул больницу в хорошем настроении, что вызывает удивление на фоне всех обстоятельств. Актёр продолжает сохранять оптимизм, несмотря на тревожные прогнозы врачей, сообщает Газета.ру

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