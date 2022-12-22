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Борис Рожин: в морг доставили сотню трупов бойцов 92-й бригады ВСУ, которых считали "пропавшими без вести"

Борис Рожин: в морг доставили сотню трупов бойцов 92-й бригады ВСУ, которых считали "пропавшими без вести"

Фото: novyefoto.ru

Российский военный эксперт Борис Рожин в своем Телеграмм-канале проинформировал о том, что в городской морг Чугуева в Харьковской области доставили почти сотню тел "пропавших без вести" бойцов 92 омбр ВС Украины.

Трупы доставили из Луганской республики, из-под Новоселовского, где сейчас идут ожесточенные бои.

Рожин отметил, что эта информация, вероятно, поможет жителям Украины, которые жалуются на невозможность связаться со своими родными и близкими, которых считают пропавшими без вести.
По мнению эксперта, в морге Чугуева находятся тела именно этих пропавших без вести военных.

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