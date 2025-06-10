Бомбический вкус поразит гостей: готовим нежный салат «Феерия» — пока не раздадите рецепт, друзья не разойдутся
sirius-clean.ru
Салат «Феерия» сочетает в себе сладость апельсинов, насыщенность курицы и нежность чернослива, создавая незабываемое сочетание вкусов, которое покорит ваших гостей.
Ингредиенты:
- Курица (грудка) — 300 г
- Апельсины — 2-3 штуки
- Сыр твердый — 100 г
- Грецкие орехи — 200 г
- Чернослив — 200 г
- Натуральный йогурт — 5-6 столовых ложек
- Соль — по вкусу
Как готовить:
- Отварите курицу до готовности и дайте ей остыть. Нарежьте её средними кусочками, чтобы мясо оставалось сочным и не теряло текстуру.
- Очистите апельсины и разделите их на дольки. Затем аккуратно порежьте их на небольшие кусочки.
- Натрите сыр на средней или мелкой терке, чтобы он был в виде сырной стружки.
- Измельчите грецкие орехи и чернослив ножом, чтобы они равномерно распределились в салате и добавили текстуру.
- В глубокой миске смешайте курицу, апельсины, орехи и чернослив.
- Добавьте соль по вкусу и защитите салат натуральным йогуртом. Перемешайте все до получения однородной массы.
- Посыпьте сверху сырной стружкой и при желании украсьте зеленью.
Подача:
Салат «Феерия» станет настоящей изюминкой вашего стола. Его можно смело ставить в центр, где он привлечет внимание гостей своим ярким и аппетитным видом. Легкий и вкусный, этот салат точно вызовет восторг, сообщает hibiny.
Приятного аппетита!
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