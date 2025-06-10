Бомбический вкус поразит гостей: готовим нежный салат «Феерия» — пока не раздадите рецепт, друзья не разойдутся

Салат «Феерия» сочетает в себе сладость апельсинов, насыщенность курицы и нежность чернослива, создавая незабываемое сочетание вкусов, которое покорит ваших гостей.

Ингредиенты:

Курица (грудка) — 300 г

Апельсины — 2-3 штуки

Сыр твердый — 100 г

Грецкие орехи — 200 г

Чернослив — 200 г

Натуральный йогурт — 5-6 столовых ложек

Соль — по вкусу

Как готовить:

Отварите курицу до готовности и дайте ей остыть. Нарежьте её средними кусочками, чтобы мясо оставалось сочным и не теряло текстуру. Очистите апельсины и разделите их на дольки. Затем аккуратно порежьте их на небольшие кусочки. Натрите сыр на средней или мелкой терке, чтобы он был в виде сырной стружки. Измельчите грецкие орехи и чернослив ножом, чтобы они равномерно распределились в салате и добавили текстуру. В глубокой миске смешайте курицу, апельсины, орехи и чернослив. Добавьте соль по вкусу и защитите салат натуральным йогуртом. Перемешайте все до получения однородной массы. Посыпьте сверху сырной стружкой и при желании украсьте зеленью.

Подача:

Салат «Феерия» станет настоящей изюминкой вашего стола. Его можно смело ставить в центр, где он привлечет внимание гостей своим ярким и аппетитным видом. Легкий и вкусный, этот салат точно вызовет восторг, сообщает hibiny.

Приятного аппетита!