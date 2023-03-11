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"Большое число жертв будет": в Сеть попало забытое пророчество слепой святой Матроны Московской

В интернете опубликовано забытое пророчество святой Матроны Московской на 2023 год
"Большое число жертв будет": в Сеть попало забытое пророчество слепой святой Матроны Московской

Фото: открытые источники

В Сеть попало забытое пророчество слепой от рождения святой прошлого столетия Матроны Московской. Она обещала обществу духовное падение и порабощение. Однако на помощь тем, кто утратит веру, придет религия, говорила она.
Как пишет Om1.ru, человечество в 2023 году окажется перед выбором - крест или хлеб.

"Большое число жертв будет. Народ попадёт под гипноз", — предположила пророчица.

Она верила, что Россия встретит угрозу со стороны западных государств, но выстоит, а ее жителей ждет счастливое грядущее и благополучие. Для этого россиянам, по мнению святой, следует отказаться от поклонения деньгам и вернуться к христианским корням.

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