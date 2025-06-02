Большинство жителей ПФО хотят использовать цифровых помощников для защиты детей

87% жителей Приволжского федерального округа убеждены в необходимости использования цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента в интернете, показал опрос ВТБ.

Треть респондентов доверяют в этом вопросе уже известным им решениям на рынке, активно используют или готовы их использовать. 30% участников опроса также высказалось об использовании цифровых помощников для защиты детей «время от времени». Еще 27% хотя и хотели бы использовать цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента, пока не знают каких-либо подходящих решений на рынке.

Из всех опрошенных лишь 12% в ПФО считают, что родители сами должны контролировать весь контент, который доступен их ребенку в интернете, и для этого им не нужны цифровые помощники.

Также жители округа видят пользу в использовании цифровых помощников в качестве воспитателей и репетиторов для оттачивания каких-либо навыков у детей. В той или иной степени используют или готовы использовать ИИ-ассистентов для этих целей 78%. А 23% респондентов ответили, что образованием и воспитанием детей должны заниматься члены семей, воспитатели, учителя в школе и репетиторы, и цифровые помощники для этого не нужны.

Цифровые помощники могут быть и хорошими собеседниками для детей, источниками познавательной информации, считают 91% опрошенных. И только 9% уверены, что всевозможные цифровые сервисы должны использоваться детьми крайне редко, а новые знания детям передают члены семьи, воспитатели в детских садах и учителя в школах, а также другие дети, близкие и знакомые.

Опрос проводился в мае 2025 года в городах с населением свыше 100 000 жителей. В нем приняли участие 1 500 респондентов (в том числе и клиенты банка "Открытие").