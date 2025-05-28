Большинство россиян хотели бы жить в квартире площадью от 70 кв. м до 100 кв. м — исследование Домклик

При этом медианная площадь квартир в новостройках в России — 49 кв. м, а на вторичном рынке — 50,6 кв. м

Согласно исследованию, которое провели аналитики Домклик, 40% россиян считают наиболее комфортным вариантом для проживания квартиру площадью от 70 до 100 кв. м. Опрос, в котором приняли участие более 3 тыс. человек, показал, что 34% респондентов выбирают жильё от 50 до 70 кв. м, а 15% отдают предпочтение квартирам свыше 100 кв. м. Лишь 10% опрошенных готовы рассматривать варианты от 30 до 50 кв. м, и только 1% согласен на метраж менее 30 кв. м.

Первичный рынок: спрос и предложение

На рынке новостроек преобладают квартиры площадью от 30 до 50 кв. м – они составляют 46% предложения. На втором месте по распространённости находятся варианты от 50 до 70 кв. м (31%), тогда как наиболее востребованный у покупателей сегмент (70–100 кв. м) занимает лишь 15% рынка. Квартиры малого (до 30 кв. м) и большого (свыше 100 кв. м) метража представлены в минимальном объёме – 6% и 2% соответственно.

Медианная площадь квартиры в новостройках по России составляет 48,6 кв. м. Лидерами по метражу жилья стали Камчатский край (66,7 кв. м), Чувашия (64,3 кв. м) и Республика Коми (63,9 кв. м). В десятке регионов с самыми просторными новостройками медианная площадь квартиры превышает 60 кв. м.

Вторичный рынок: особенности предложения

На вторичном рынке доля квартир площадью от 100 кв. м в три раза выше, чем в новостройках: 6% против 2%. При этом основу предложения, как и на первичном рынке, составляют варианты от 30 до 50 кв. м (45%) и от 50 до 70 кв. м (33%).

Медианная площадь вторичного жилья в России – 50,6 кв. м. Среди регионов лидируют Республика Калмыкия (61,2 кв. м), Москва (60,1 кв. м) и Санкт-Петербург (60 кв. м).

Загородная альтернатива

Для тех, кто стремится к более просторному жилью, загородные дома могут стать привлекательной альтернативой. Их медианная площадь в России составляет 100 кв. м, что соответствует предпочтениям большинства опрошенных.

На рынке загородной недвижимости преобладают дома площадью от 100 до 150 кв. м (30%) и свыше 150 кв. м (24%). Ещё 21% приходится на дома с площадью от 70 до 100 кв. м. Доля домов в пределах от 50 до 70 кв. м составляет 13%, а совсем небольших домиков и коттеджей – 12%.

Наибольший метраж загородных домов зафиксирован в Иркутской области (137 кв. м), Москве (131 кв. м) и Ямало-Ненецком автономном округе (115 кв. м).

Методология

Данные исследования основаны на анализе объявлений, размещённых на витрине Домклик. Эксперты рассчитали долю предложения по сегментам, определили медианные значения площади жилья в России и регионах, а также выделили регионы-лидеры. Информация актуальна на май 2025 года. Предложение загородных домов на рынке в зависимости от площади