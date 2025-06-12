Больше никогда не расплачусь в магазине картой: оказалось, все это время зря переплачивала и «Пятерочке» и «Магниту»

Когда вы в следующий раз расплатитесь картой в супермаркете, задумайтесь: почему иногда оплата картой кажется... немного дороже, чем наличными?

Ведь казалось бы, это просто быстрый и удобный бесконтактный платеж. Но вот интересное наблюдение: эта «удобная» технология может скрывать маленький подвох, о котором многие не задумываются. Магазины, в свою очередь, только рады, чем меньше наличных у покупателей, тем больше шансов, что они потратят больше.

Наличные деньги — это как проверенные друзья, которые всегда с нами. С момента их появления более 3 000 лет назад, от морских раковин до бумажных купюр с портретами, они всегда были физически ощутимы и помогали контролировать расходы. В то время как мир всё активнее переходит к безналичным расчётам, мелочь исчезает из карманов, но с этим появляется и новая проблема: контроль над расходами теряется.

Почему карты заставляют тратить больше?

Исследования учёных из Университетов Аделаиды и Мельбурна (Австралия) показали, что безналичные платежи делают расходы менее контролируемыми. Когда деньги исчезают с экрана терминала, наш мозг не воспринимает это так сильно, как когда приходится вручную пересчитывать купюры и отдавать их кассиру. Этот физический контакт с деньгами создает чувство потери, которое сдерживает от необдуманных трат.

Как контролировать расходы?

Экономист Лахлан Шомбургк рекомендует простой лайфхак: если ваш бюджет ограничен, лучше носить с собой наличные. Так вы сможете контролировать каждую потраченную сумму, пересчитывая деньги. Да, это менее удобно, но гораздо более действенно.

Статусные покупки и безналичные расчёты

Любопытно, что безналичные платежи чаще используются для покупок дорогих товаров, таких как одежда, аксессуары или украшения. В этих случаях мозг как бы оправдывает расход: «Это инвестиция в имидж». Однако, на чаевые и благотворительность способ оплаты не влияет — здесь всё остаётся честным и душевным.

Привыкание к безналу

Со временем эффект расточительности от безналичных платежей ослабевает. Чем больше мы привыкаем к картам и телефонам, тем меньше мы замечаем разницу в расходах, и траты начинают казаться обычными. Это всё дело привычки.

Как избежать ненужных трат?

Если вы заметили, что после перехода на безналичные расчёты деньги начинают уходить быстрее, не стоит винить систему. Просто ваш мозг расслабился. И в следующий раз возьмите с собой пару купюр — пусть физический контакт с деньгами помогает вам не терять контроль над расходами.

А если передумаете, всегда можно свернуть купюры в трубочку и засунуть в карман. На всякий случай, сообщает progorod62.