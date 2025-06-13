Больше никогда не расплачусь в магазине банковской картой: оказалось, все это время зря переплачивала и «Пятерочке» и «Магниту»

Почему карта «тратит» больше, чем наличные: психологический эффект безналичных платежей

Вы замечали, что с картой деньги исчезают быстрее? Это не просто ощущение — за этим стоит целая психология. Удобный бесконтактный платёж может обернуться лишними тратами, и вот почему.

Наличные против карты: кто кого?

Физические деньги — это наглядный контроль: каждую купюру вы ощущаете и отдаёте. С картой же всё происходит незаметно — сумма исчезает с экрана, и мозг не воспринимает её как реальную потерю. Именно поэтому наличные часто помогают сдерживать спонтанные покупки.

Что говорят учёные

Австралийские исследователи выяснили: безналичные платежи отключают чувство «финансовой боли». Когда вы платите картой, особенно бесконтактно, мозг воспринимает это как менее значимый расход. Именно поэтому вы тратите больше — не осознавая этого.

Советы от экономистов:

Ограниченный бюджет? Ходите с наличными.

Планируете шопинг? Установите лимит на карте или заранее снимите нужную сумму.

Храните крупные суммы отдельно — чем меньше доступ, тем меньше соблазн.

Куда уходит больше?

Банковские исследования показывают: по карте чаще покупают статусные товары — одежду, технику, украшения. При этом на благотворительность или чаевые способ оплаты почти не влияет.

Привыкание и потери

С ростом популярности безналичных платежей мы всё меньше замечаем траты. Деньги становятся цифрами на экране, а значит — теряется ощущение ценности. Это не баг, а особенность мышления.