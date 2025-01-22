Больше никаких курортов на Черном море: россиянам строго запретили появляться на любимых пляжах

15 декабря 2024 года стало черной датой для экологии Черного моря и туризма на юге России.

Два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозящие тяжелый мазут, потерпели бедствие в Керченском проливе в результате сильного шторма. Последствия этой аварии ощущаются до сих пор.

Детали инцидента

Во время шторма танкеры не выдержали натиска стихии: из их трюмов в море вылилось около 2,4 тысяч тонн мазута, а еще примерно 5 тысяч тонн осело на дне в виде желеобразной массы. Это привело к масштабному экологическому бедствию, последствия которого затронули не только морскую фауну, но и курортные зоны региона.

Воздействие на туризм

Курорты Краснодарского края и Крыма, популярные у отдыхающих за чистые пляжи и море, теперь сталкиваются с угрозой значительного снижения туристического потока. Опасения связаны с возможным загрязнением пляжей мазутом, который трудно удаляется и представляет угрозу для здоровья людей.

Реакция и меры по устранению последствий

Сразу после катастрофы на помощь пришли тысячи волонтеров. Очистительные работы продолжаются: уже собрано и вывезено свыше 167 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Президент России поручил федеральным ведомствам активизировать усилия по ликвидации последствий аварии, подчеркивая необходимость полного восстановления экологической безопасности региона.

Экологические риски

Ученые подчеркивают, что мазут, оставшийся в воде и на дне, может продолжить оказывать негативное влияние на морскую экосистему. Ожидается, что в весенний период могут произойти новые выбросы токсичных веществ из-за повышения температуры воды.

Эта трагедия стала напоминанием о важности строгих мер безопасности в морской перевозке опасных грузов и необходимости готовности к быстрому реагированию на подобные чрезвычайные ситуации, чтобы минимизировать вред для природы и человека, сообщает progorod43.ru.