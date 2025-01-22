Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Больше никаких курортов на Черном море: россиянам строго запретили появляться на любимых пляжах

Последствия крушения двух танкеров в Керченском...

31tv.ru

Подписаться в Telegram

15 декабря 2024 года стало черной датой для экологии Черного моря и туризма на юге России.

Два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозящие тяжелый мазут, потерпели бедствие в Керченском проливе в результате сильного шторма. Последствия этой аварии ощущаются до сих пор.

Детали инцидента

Во время шторма танкеры не выдержали натиска стихии: из их трюмов в море вылилось около 2,4 тысяч тонн мазута, а еще примерно 5 тысяч тонн осело на дне в виде желеобразной массы. Это привело к масштабному экологическому бедствию, последствия которого затронули не только морскую фауну, но и курортные зоны региона.

Воздействие на туризм

Курорты Краснодарского края и Крыма, популярные у отдыхающих за чистые пляжи и море, теперь сталкиваются с угрозой значительного снижения туристического потока. Опасения связаны с возможным загрязнением пляжей мазутом, который трудно удаляется и представляет угрозу для здоровья людей.

Реакция и меры по устранению последствий

Сразу после катастрофы на помощь пришли тысячи волонтеров. Очистительные работы продолжаются: уже собрано и вывезено свыше 167 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Президент России поручил федеральным ведомствам активизировать усилия по ликвидации последствий аварии, подчеркивая необходимость полного восстановления экологической безопасности региона.

Экологические риски

Ученые подчеркивают, что мазут, оставшийся в воде и на дне, может продолжить оказывать негативное влияние на морскую экосистему. Ожидается, что в весенний период могут произойти новые выбросы токсичных веществ из-за повышения температуры воды.

Эта трагедия стала напоминанием о важности строгих мер безопасности в морской перевозке опасных грузов и необходимости готовности к быстрому реагированию на подобные чрезвычайные ситуации, чтобы минимизировать вред для природы и человека, сообщает progorod43.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

выведение тараканов подольск

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

штукатурка потолка в Казани

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

29 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников