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Больше не пустят: в РЖД появились новые правила прохода в вагон поезда

Российские железные дороги реализуют систему, по которой на платформу будут допускаться исключительно пассажиры с наличием действующих проездных документов

hdpic.club

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С июля 2024 года пассажиры встретятся с нововведениями в правилах доступа к платформам поездов. Российские железные дороги реализуют систему, по которой на платформу будут допускаться исключительно пассажиры с наличием действующих проездных документов. Данная инициатива нацелена на улучшение безопасности процессов посадки и высадки из поездов, усиливая при этом контроль за доступом к зонам ожидания.

Эти изменения наиболее значимы во время кратковременных остановок, длительность которых часто не превышает пяти минут. Ограничение доступа для посторонних лиц способствует предотвращению возможных нарушений порядка и задержек в расписании поездов, что способствует более гладкому и организованному процессу пересадок пассажиров.

Мнения пассажиров относительно этих нововведений разделились. Одни поддерживают эти изменения как способ повышения общей безопасности и упорядоченности путешествий. Другие же критикуют новые правила за создание неудобств при встречах и прощаниях с близкими на платформах.

Такая практика уже успешно реализуется на других важных маршрутах, в том числе на направлениях в Крым, демонстрируя стремление РЖД к внедрению унифицированных стандартов безопасности по всей транспортной сети.

Введение новых правил доступа на платформы является частью широкомасштабных усилий РЖД по созданию безопасной и комфортабельной среды для пассажиров. Эти меры предназначены для того, чтобы сделать путешествие более организованным и предсказуемым, тем самым улучшая впечатления от использования железнодорожного транспорта в России.

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