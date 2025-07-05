Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут дома за секунду
kasheloff.ru
Огурцы с ароматом специй: простая закуска, которая исчезает моментально
Не хотите тратить много времени на готовку? Попробуйте этот простой рецепт огурцов с пряными специями. Вкусная закуска готова за несколько минут и идеально подойдет к любому столу.
Ингредиенты:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2-3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г свежего укропа
Как готовить:
Нарежьте огурцы на брусочки.
Положите в пакет и добавьте все ингредиенты: соль, специи, чеснок, масло и укроп.
Хорошо встряхните пакет, чтобы специи равномерно распределились.
Поставьте в холодильник минимум на 30 минут.
Подавать можно к любому блюду или просто наслаждаться этой закуской в любое время!
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