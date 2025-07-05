Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут дома за секунду

Огурцы с ароматом специй: простая закуска, которая исчезает моментально

Не хотите тратить много времени на готовку? Попробуйте этот простой рецепт огурцов с пряными специями. Вкусная закуска готова за несколько минут и идеально подойдет к любому столу.

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Как готовить:

Нарежьте огурцы на брусочки. Положите в пакет и добавьте все ингредиенты: соль, специи, чеснок, масло и укроп. Хорошо встряхните пакет, чтобы специи равномерно распределились. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут.

Подавать можно к любому блюду или просто наслаждаться этой закуской в любое время!