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Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут дома за секунду

Легкая и быстрая закуска из огурцов с пряными с...

kasheloff.ru

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Огурцы с ароматом специй: простая закуска, которая исчезает моментально

Не хотите тратить много времени на готовку? Попробуйте этот простой рецепт огурцов с пряными специями. Вкусная закуска готова за несколько минут и идеально подойдет к любому столу.

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г свежего укропа

Как готовить:

  1. Нарежьте огурцы на брусочки.

  2. Положите в пакет и добавьте все ингредиенты: соль, специи, чеснок, масло и укроп.

  3. Хорошо встряхните пакет, чтобы специи равномерно распределились.

  4. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут.

Подавать можно к любому блюду или просто наслаждаться этой закуской в любое время!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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