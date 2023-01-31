"Больше, чем просто военное преступление": эксперт рассказал, что значит ужасающая находка ЧВК "Вагнер" - тела наемников без голов и рук

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил в беседе с "Царьградом", что может стоять за страшной находкой бойцов ЧВК "Вагнер". Напомним, в Артемовске бойцы нашли тела иностранных наемников, которым отрезали руки и головы.

По словам эксперта, это может быть нечто большее, чем военное преступление.

Столько суровая расправа над трупами должна была затруднить идентификацию, но бойцы ВСУ забыли сделать самое главное: позаботиться об электронных устройствах погибших. Они так и остались при мертвых наемниках.

По неподтвержденным данным, погибшие были гражданами Израиля и Польши.

Матвийчук обратил внимание, что иностранные наемники, особенно польские, – это не просто второсортные, а офицеры и солдаты польской армии, которые незаконно участвуют в боевых действиях. То, что польские кадры вмешиваются и действуют на стороне Вооруженных сил Украины – это преступление.

По мнению эксперта, именно поэтому Вооруженные силы Украины старались не допустить идентификации наемников, "чтобы мы … не предъявляли претензий Польше".

"А то, что таким способом… "Азов"* ещё не то творил", – заключил он.

Также эксперт считает, что боевики ВСУ могли так жестоко отомстить наемникам, которые весьма пренебрежительно относятся к укровоинам.

* – запрещённая на территории России террористическая организация.