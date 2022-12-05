Большая группа наемников из Грузии попала в окружение под Артемовском, им не выбраться

Бойцы ВС РФ плотно окружили под Артемовском достаточно крупную группировку иностранных наемников, представленных в основном "псами войны" из Грузии.

Об этом пишет "Военное обозрение". Издание ссылается на информацию на украинском ресурсе. Данные подтверждает и грузинский ресурс NewsGeorgia, который приводит слова одного из наемников по имени Ромео Парулава. Именно он и сообщил, что грузинские наемники попали в окружение.

Наемники пытаются прорвать окружение, но пока безуспешно. Сообщается, что количество раненых и убитых уже превысило все разумные значения.

Всего, по данным грузинских источников, официально признали смерть 33 грузин из числа наемников, отправившихся на Украину.