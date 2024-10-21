Больной раком Карл III был только 10 минут на обеде в свою честь в Австралии

Король Карл III, несмотря на недавнее диагностирование онкологического заболевания, продолжает исполнять свои королевские обязанности с достоинством и приверженностью. Его последний визит в Австралию ознаменовался рядом значимых моментов, подчеркивающих его отношение к обязанностям и символизирующих глубокие изменения в королевской дипломатии.

Во время короткого визита в Австралию, король провел всего 10 минут за обедом в парламенте Нового Южного Уэльса, хотя мероприятие было лишь вторым в его плотном графике. Меню, насыщенное деликатесами, включало спаржу гриль с толчеными оливками, маринованного осьминога и утиное конфи. Но король покинул зал ещё до подачи первого блюда, что стало символическим актом, подчеркивающим его внимание к краткости и сущности встреч.

Этот жест был подкреплён вручением песочных часов австралийским законодателям, что Карл III символически перевернул, напоминая о ценности времени и эффективности в работе. Такие подарки и жесты подчеркивают его понимание современных вызовов и необходимость сосредоточения на главном.

Визит в Австралию стал для Карла III уже 17-м, но первым после объявления о его болезни. Каждый его шаг тщательно продуман: от маршрута до взаимодействия с публикой и прессой. Несмотря на своё состояние, король и королева Камилла активно участвовали в мероприятиях, посетив, в том числе, англиканскую церковь Святого Фомы в Сиднее, где епископ призывал к миру.

При этом, несмотря на планы и дипломатическую важность визита, король Карл III демонстрирует удивительную открытость и доступность. Во время визита в Сидней и Канберру королевская пара не раз выходила к публике, принимая цветы и приветствуя собравшихся, что стало знаком уважения и благодарности к народу Австралии.

Этот визит, возможно, один из последних международных поездок Карла III перед возвращением к лечению, и каждый его шаг наполнен особой значимостью. Всё это говорит о новом этапе в жизни британской монархии, где каждый жест и слово наполнены глубоким смыслом и отражают текущее состояние общественных и политических реалий как в самой Великобритании, так и за её пределами, пишет rtvi.com.