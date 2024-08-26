Более тысячи жителей оформили обновлённую «Семейную ипотеку» в Сбере

За первый месяц действия обновленной «Семейной ипотеки» клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка оформили кредиты по программе на 7,5 млрд рублей.

Программой воспользовались более 1 тыс. жителей регионов обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка. Чаще всего ее оформляли жители Республики Татарстан, более 265 семей, Удмуртии, более 189 семей, и Чувашии, 159 семей. Средний чек составил 6,8 млн рублей.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы видим, что обновлённая программа «Семейной ипотеки» пользуется популярностью. Только за первый месяц более тысячи семей в наших регионах взяли кредит на новое жилье. Важно, что на фоне отмены ипотечной программы «Господдержка», продолжают работать другие гибкие меры с низкой ставкой. Ведь мы понимаем, как важно для семьи с детьми иметь собственное жилье».

Минимальный размер процентной ставки по программе на Домклик составляет 6% с учетом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах — 6 млн. Также в Сбере можно оформить ипотеку со увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн. При этом сумма в рамках лимита будет оформлена по льготной ставке, сумма свыше лимита – по рыночной.

«Семейная ипотека» в обновленных параметрах доступна:

Семьям с ребенком до 6 лет (включительно) или с ребенком с инвалидностью до 18 лет для приобретения квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить средства на строительство дома с подрядчиком с применением эскроу-счета.

Семьям с двумя детьми до 18 лет для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов, или в малом городе. Данная категория заемщиков также может получить ипотечные средства на постройку дома по всей территории России.

Рефинансирование ранее взятой ипотеки будет доступно только семьям c детьми до 6 лет (включительно) и семьям, у которых есть ребёнок с инвалидностью.