Более половины жителей ПФО считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада

Согласно опросу, проведенному ВТБ, 45% жителей Приволжского федерального округа следят за новостями о вкладах и ставках на них. Почти половина респондентов отмечает, что читает новости в этой сфере хотя бы иногда, и только 6% совсем не интересуются такими новостями. Большинство опрошенных считают, что освещение банковских вкладов в СМИ в целом объективно, при этом банки иногда преувеличивают выгоду.

Основными источниками новостей о вкладах и ставках являются банковские сайты (58%) и интернет-СМИ (39%). Банковские рассылки читают 41% опрошенных, новости на федеральных каналах смотрят 35%, а 28% россиян читают новости в социальных сетях. Специализированные финансовые сайты привлекают 29% аудитории, а телеграм каналы и блоги – 22%.

Рост публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки замечает более половины приволжан, а 34% респондентов такие новости встречают время от времени.

Более половины опрошенных считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения, исходя из личных расчетов и анализа. Около четверти опрошенных жителей ПФО отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а 40% признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.

На восприятие привлекательности вкладов больше всего влияют программы банков с повышенными ставками (48%) и сообщения о росте процентных ставок (48%). Также клиентов привлекает реклама банковских продуктов и акций (35%), советы экспертов о выгоде вкладов (18%) и истории успеха вкладчиков (6%).

На решение об открытии вклада в наибольшей степени влияет реклама банков и их предложений (67%). Примерно треть жителей ПФО полагается на статьи и аналитику в новостных изданиях, а 18% респондентов обращают внимание на посты и обсуждения в социальных сетях.