Более 22 тыс. семей взяли ипотеку на ИЖС

В первом квартале 2025 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в объеме 3,2 млрд рублей. С 2021 года, когда банк запустил кредитование ИЖС, оформлено более 22 тыс. ипотек на покупку или строительство частных домов на общую сумму более 115 млрд рублей.

В топ-5 регионов по востребованности ипотеки на ИЖС в январе-марте текущего года вошли Московская область (около 450 млн рублей), Краснодарский край (около 400 млн рублей), Ростовская область (около 300 млн рублей), Республика Татарстан (270 млн рублей), Тюменская область (140 млн рублей).

В числе регионов-лидеров также Ленинградская область (120 млн рублей), Нижегородская (95 млн рублей), Тверская (85 млн рублей), Самарская (80 млн рублей) и Удмуртская Республика (80 млн рублей).