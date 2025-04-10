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Более 22 тыс. семей взяли ипотеку на ИЖС

В первом квартале 2025 года Банк ДОМ.РФ выдал и...

Фото: freepik.com

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В первом квартале 2025 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в объеме 3,2 млрд рублей. С 2021 года, когда банк запустил кредитование ИЖС, оформлено более 22 тыс. ипотек на покупку или строительство частных домов на общую сумму более 115 млрд рублей.

В топ-5 регионов по востребованности ипотеки на ИЖС в январе-марте текущего года вошли Московская область (около 450 млн рублей), Краснодарский край (около 400 млн рублей), Ростовская область (около 300 млн рублей), Республика Татарстан (270 млн рублей), Тюменская область (140 млн рублей).

В числе регионов-лидеров также Ленинградская область (120 млн рублей), Нижегородская (95 млн рублей), Тверская (85 млн рублей), Самарская (80 млн рублей) и Удмуртская Республика (80 млн рублей).

«Больше всего сделок с начала года мы провели по «Семейной ипотеке» – более 80% выдач. Ожидаем дальнейшего роста спроса на ИЖС – впереди пик строительного сезона. Важным стимулом для развития этого рынка является запуск безопасного механизма по аналогии с долевым строительством многоквартирных домов – деньги на стройку хранятся в банке на специальном счете и застрахованы государством. Подрядчик получит их только после завершения строительства», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

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