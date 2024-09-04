Более 2 млн активных розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ

В ходе объединения двух банков в ВТБ перешли более половины всех активных розничных клиентов «Открытия» – 2 млн человек. В ВТБ уже переданы 85% розничного кредитного портфеля – потребительские кредиты, ипотека и авто. Об этом в рамках ВЭФ-2024 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Общий объем перешедших в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса составил 658 млрд рублей. До конца года банк планирует цессию авто, ипотечных и потребительских кредитов еще на 110 млрд рублей. За время интеграции розничные клиенты «Открытия» со сбережениями перевели в ВТБ 842 млрд рублей* собственных средств, что составило 78% от общего объема.

«Активная интеграция розничных клиентов «Открытия» стартовала всего несколько месяцев назад, и уже фактически пройден ее «экватор» - на обслуживание в ВТБ перешли больше 2 млн человек. На сегодняшний день это крупнейший проект такого масштаба на российском банковском рынке, и осенью состоится его финальный этап. В четвертом квартале мы полностью завершим перевод кредитных обязательств всех клиентов, чтобы закончить интеграцию в декабре и приступить к объединению с лидером финансового рынка Крыма - банком РНКБ», — отметил Георгий Горшков.

Сейчас клиенты «Открытия» могут воспользоваться дополнительными предложениями от ВТБ, в том числе кешбэком до 25% по дебетовым картам, повышенными ставками по депозитам и накопительным счетам, новым льготным периодом до 200 дней по кредитным картам и максимальным кешбэком до 10 тысяч рублей от суммы переведённой задолженности для владельцев кредитных карт. Получатели пенсий и социальных выплат получают надбавки за перевод зачислений в ВТБ.

С начала 2024 года в офисах «Открытия» можно оформить все финансовые продукты ВТБ — дебетовые, кредитные карты, подать заявку на получение ипотечного, потребительского и автокредита, открыть вклад или накопительный счет в рублях и китайских юанях.

*с учетом вкладов, которые оформляются клиентами в "Открытии", а по окончании срока автоматически переводятся в ВТБ.