Более 170 тысяч раз улыбнулись клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка в мае при оплате покупок

Количество транзакций сервиса «Оплата улыбкой» выросло в 2,7 раза с начала года.

Терминалы с функцией оплаты по биометрии есть в супермаркетах, кофейнях и аптеках. Такой способ оплаты доступен более чем в 79 тыс. точек продаж партнеров Волго-Вятского банка Сбербанка*.

Средний чек оплаты улыбкой составил 480 рублей. В трёх регионах он был выше данного значения: в Нижегородской области – 592 рубля, в Татарстане – 546 рублей, во Владимирской области 539 рублей.

Самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался улыбкой, составило 145 тыс. рублей в Республике Марий Эл.

Лидером по количеству оплат улыбкой в мае стала Нижегородская область – 40 тыс. По 31 тыс. оплат совершили жители Республики Татарстан и Пермского края. По 12 тыс. – Кировская и Владимирская области, Чувашская Республика. В Удмуртской Республике в мае покупки улыбкой совершили 17 тыс. раз, в Марий Эл – 8 тыс., в Мордовии – 6 тыс.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка стали улыбаться чаще. Только в мае более 170 тыс. раз, оплачивая покупки на кассах магазинов. Это удобно, ведь транзакция происходит быстро и безопасно для покупателя, без использования банковской карты или телефона. А повышает доверие к сервису начисление бонусов СберСпасибо, что помогает экономить при покупках. Мы рады, что торговые сети также разделяют наше стремление сделать процесс обслуживания комфортным для покупателя и подключают новые терминалы».

Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платёжную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих покупок потребуется ввести код.



*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.