Новости России
· 16+ · Служба новостей

Более 170 тысяч раз улыбнулись клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка в мае при оплате покупок

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KHtq4

Количество транзакций сервиса «Оплата улыбкой» выросло в 2,7 раза с начала года.

Терминалы с функцией оплаты по биометрии есть в супермаркетах, кофейнях и аптеках. Такой способ оплаты доступен более чем в 79 тыс. точек продаж партнеров Волго-Вятского банка Сбербанка*.

Средний чек оплаты улыбкой составил 480 рублей. В трёх регионах он был выше данного значения: в Нижегородской области – 592 рубля, в Татарстане – 546 рублей, во Владимирской области 539 рублей.

Самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался улыбкой, составило 145 тыс. рублей в Республике Марий Эл.

Лидером по количеству оплат улыбкой в мае стала Нижегородская область – 40 тыс. По 31 тыс. оплат совершили жители Республики Татарстан и Пермского края. По 12 тыс. – Кировская и Владимирская области, Чувашская Республика. В Удмуртской Республике в мае покупки улыбкой совершили 17 тыс. раз, в Марий Эл – 8 тыс., в Мордовии – 6 тыс.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка стали улыбаться чаще. Только в мае более 170 тыс. раз, оплачивая покупки на кассах магазинов. Это удобно, ведь транзакция происходит быстро и безопасно для покупателя, без использования банковской карты или телефона. А повышает доверие к сервису начисление бонусов СберСпасибо, что помогает экономить при покупках. Мы рады, что торговые сети также разделяют наше стремление сделать процесс обслуживания комфортным для покупателя и подключают новые терминалы».

Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платёжную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих покупок потребуется ввести код.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

Интересное в Казани

2 часа назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

обработка от тараканов в квартире фирма

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

эпиляция ног воском в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Новости Казани

день назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду

Новости Татарстана

день назад

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений

Новости Казани

23 часа назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани
Новости Татарстана
день назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Новости Казани

2 часа назад

В Казани ночью мужчина устроив стрельбу и перепугал людей

Новости Татарстана

3 часа назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани

Новости Казани

4 часа назад

Движение трамваев № 2 и 3 в Казани остановили из-за повреждения сети

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани курьеру сервиса на обед дали тот самый салат Лобио
В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского
Новости Казани
час назад

В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге

Новости Татарстана

5 часов назад

В Чистополе рабочего насмерть завалило землей в траншее

Новости Татарстана

7 часов назад

Депутат из РТ Шарафиев предложил отправлять участников СВО на пенсию досрочно
Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Интересное в Казани
6 дней назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Парковка в казанском аэропорту подорожает на 20% с 1 июля
Новости Казани
2 часа назад

Парковка в казанском аэропорту подорожает на 20% с 1 июля