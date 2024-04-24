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Более 114 миллионов рублей помогли сохранить от мошенников сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка с начала года

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Из них почти 50 млн рублей удалось сохранить благодаря индивидуальной работе с клиентами в отделениях Сбера.

Более 114 миллионов рублей помогли сохранить от мошенников сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка в первом квартале 2024 года.

Одной из популярных схем остается социальная инженерия, когда мошенники, используя познания в области психологии, принуждают клиентов банка самостоятельно снимать личные сбережения, оформлять кредиты и выводить денежные средства на сторонние счета. Распознают и предотвращают подобные ситуации сотрудники филиальной сети банка, которые нередко обращаются к помощи подразделения безопасности. С начала 2024 года благодаря слаженной работе сотрудников банка удалось сохранить почти 50 млн рублей клиентских средств. За 2023 год сумма предотвращенного клиентам ущерба оценивалась почти в 233 млн рублей.

В июле 2023 года Нижний Новгород и Казань стали площадками для проведения пилотного проекта Сбера по выявлению клиентов, находящихся под воздействием мошенников. Итогом работы стало предотвращение во 2-й половине 2023 года более 170 фактов мошенничества в отношении клиентов на сумму почти 74 млн рублей. А с начала 2024 года было предотвращено 84 преступных посягательства на денежные средства клиентов более чем на 67 млн рублей.

Создавая новые финансовые сервисы, Сбер в первую очередь стремится защитить своих клиентов от угроз, которые развиваются вместе c новыми технологиями. Важными аспектами в решении данной задачи становятся активное взаимодействие с правоохранителями, органами государственной власти, игроками национальной банковской системы, а также развитие финансовой грамотности и безопасного поведения населения в интернете.

Сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка принимают активное участие в работе Экспертного совета при Волго-Вятском ГУ Банка России по повышению финансовой грамотности и мероприятиях, проводимых советом. Кроме того, в 2024 году банком запущена информационная кампания по предотвращению вовлечения молодого поколения в преступные схемы, проводится ряд обучающих встреч со студентами СУЗов и ВУЗов.

В марте 2024 года на площадке коворкинга «Гараж» (ул. Октябрьская, 35) открылся первый в России Центр финансовой грамотности Сбера. Здесь проходят лекции, семинары, игры, квизы и круглые столы, посвящённые финансовой грамотности, защите денежных средств, противодействию мошенникам и т.д.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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