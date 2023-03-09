Бойцы ВСУ, отступая под Артемовском, начали бросать натовское вооружение - его подбирают бойцы ЧВК "Вагнер"

Боец "Вагнера" рассказал о трофейном натовском вооружении, добытом у Артемовска

В боях на Артемовском направлении бойцы группы "Вагнер" захватывают множество трофейного вооружения натовского образца, передает корреспондент РИА Новости.

"В боях за Соледар, зачищали дома с "Правым сектором"* (запрещенная в РФ украинская националистическая организация Киева - ред.)... Когда выбили их из дома - они убежали, оставили нам такой вот гранатомет шестизарядный (RBG-6 - ред.)", - рассказал агентству боец группы "Вагнер", демонстрируя трофейное оружие.

обеседник показал корреспондентам сам гранатомет и боеприпасы к нему. По его словам, в руки к бойцам попадают как стрелковое оружие, так и гранатометы, минометы и крупнокалиберные снайперские винтовки.

"Да, находим М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки, такие как Barrett. И такие вот гранатометы и минометы", - рассказал он.

RBG-6 - хорватский ручной многозарядный полуавтоматический револьверный гранатомет. Американская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускаемая компанией Barrett Firearms Manufacturing, состоит на вооружении ряда стран мира. Относится к классу "антиматериальных" (против легкобронированных целей), но чаще применяется как оружие против пехоты.