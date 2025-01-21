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Бойцы СВО задали вопрос мэрии Мытищ, где квартиру подарили мигрантам

Недавно жители города выразили недовольство тем...

pixabay.com

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Участники специальной военной операции (СВО) выразили своё мнение о ситуации, связанной с предоставлением квартиры многодетной семье мигрантов в подмосковных Мытищах. Видеозапись с их высказываниями была опубликована в Telegram-канале «Русская община ZOV».

Недавно жители города выразили недовольство тем, что мигрантам выдали сертификат на покупку жилья. Это вызвало широкий резонанс, а активисты обратили внимание на другой пост мэра Мытищ Юлии Купецкой, в котором упоминалась деятельность «Русской общины».

Один из военнослужащих в записи задал риторический вопрос о том, зачем некоторые пытаются подчеркнуть своё мнимое превосходство и показать, что всё у них под контролем.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить законность предоставления жилья мигрантам и потребовал представить ему доклад о ходе расследования по возбужденному уголовному делу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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