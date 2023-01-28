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Боевики ВСУ странным образом "похоронили" погибшего товарища: достали из окопа тело и закидали ветками

Боевики ВСУ странным образом "похоронили" погибшего товарища: достали из окопа тело и закидали ветками

Фото: mavink.com

Странный и шокирующий "похоронный обряд" провели боевики ВСУ. Они достали тело погибшего товарища из окопа и просто закидали его ветками рядом с окопом, в котором он погиб.

Российские военные попали прямо в окоп, где находился боец ВСУ, с помощью артиллерии и беспилотного летательного аппарата. После этого другие украинские солдаты вытащили сослуживца из углубления и закидали ветками, пишет "Военное обозрение".

Все это наблюдали российские военные, и они пришли в ужас от того, как ВСУ-шники относятся к своим сослуживцам. Также обратили внимание на отсутствие какой-либо таблички с именем "похороненного". Вероятно, считают наши бойцы, имя его будет просто внесено в список пропавших без вести, чтобы не портить статистику Генштабу ВСУ.

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