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"Боеприпасы вечными не бывают": ВСУ придумали новый способ ослабить российские войска - провоцируют их на стрельбу вхолостую

ВСУ провоцируют ВС РФ на стрельбу вхолостую для расхода боеприпасов
"Боеприпасы вечными не бывают": ВСУ придумали новый способ ослабить российские войска - провоцируют их на стрельбу вхолостую

Фото: tehnowar.ru

Новую тактику начали применять украинские военные на Луганском направлении в зоне специальной военной операции на Украине. Они специально провоцируют русских военных, чтобы те открыли стрельбу, цель - добиться истощения боеприпасов ВС РФ. Об этом рассказал в интервью РИА Новости подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Происходит это, по словам Марочко, так: укровоины небольшими группами выходят на линию соприкосновения, позволяют обнаружить себя и сразу прячутся в укрытия. Россияне открывают стрельбу по сути вхолостую.

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