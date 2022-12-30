Боец "Азова"* с позывным "Ведьмак" сознался в убийствах мирных жителей в Мариуполе

Боец нацполка "Азов"* (* - признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным "Ведьмак" признался в убийствах мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Международного общественного трибунала по Украине.

Бочкарев служил водителем-стрелком группы разведки специального назначения. В феврале этого года военный вместе с его группой занимал позиции в школе №42 и расстреливал мирных жителей, которые укрывались в учреждении или просто проходили мимо него.

После этого тела убитых минировались. Предполагалось, что при их обнаружении подорвутся российские военные или мирные жители.

Впоследствии Бочкарев сдался в плен российским войскам.