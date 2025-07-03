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Бизнес и экономика адаптируются к высоким процентным ставкам

На Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Пе...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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На Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что несмотря на длительный период высоких процентных ставок, российский бизнес проявил устойчивость. Ключевая ставка, державшаяся на уровне 21% почти восемь месяцев, не привела к массовым банкротствам крупных компаний, что опровергло предсказания экспертов о возможных дефолтах.

«Бизнес вполне может функционировать при высоких ставках. Ни одного крупного дефолта не произошло, хотя многие этого ожидали», — отметил Пьянов в колонке для "Ведомостей". Он также подчеркнул, что проблемы отдельных отраслей, таких как угольная промышленность, были связаны больше с падением экспорта, чем с ростом ставок.

Центробанк России продолжает придерживаться цели сдерживания инфляции, несмотря на сложные макроэкономические условия. Для ограничения роста цен используются различные инструменты: повышение ключевой ставки, продажа валюты, изменение налоговых ставок и ограничение кредитования. «В борьбе с инфляцией все средства хороши», — добавил он.

По словам Пьянова, инфляционные ожидания населения должны находиться в пределах 8–10%. В настоящее время они выше, что требует жесткой денежно-кредитной политики. Приемлемый рост кредитования и денежной массы составляет 5–10% в год для поддержания инфляции в целевых рамках.

Отдельно он коснулся курса рубля, отметив его плавающий характер. Сильное ослабление рубля представляет угрозу финансовой стабильности, в то время как его укрепление не вызывает аналогичных опасений.

Пьянов отметил, что участники рынка стали более опытными и готовы к быстрой реакции на экономические шоки. Это повышает шансы на контроль над инфляцией и более адекватную корректировку ожиданий в будущем.

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