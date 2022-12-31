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Биолог Анча Баранова открыла несколько эффективных приемов для предотвращения похмелья

Биолог Анча Баранова открыла несколько эффективных приемов для предотвращения похмелья

Фото: открытые источники

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о некоторых эффективных способах предотвратить похмелье после праздничного застолья.

Как пишет "Лента.ру", ссылаясь на мнение эксперта, способность организма каждого конкретного человека переносить алкогольную интоксикацию заложена генетически, глобально поменять ее нельзя, поэтому одним пьют и утром не "болеют", а другие выпивают немного и утром страдают. Есть несколько маленьких секретов, которые помогут облегчить утреннее состояние.

Во-первых, перед употреблением алкоголя желательно съесть что-нибудь жирное. Это не даст организму в полной мере усвоить все вредные компоненты этанола.

Во-вторых, необходимо запивать алкоголь чистой водой, это поможет избежать обезвоживания - главного симптома похмелья. Сладкие и газированные напитки тут не подходят.

Быстрее оправиться от похмелья поможет витамин С, если начать его прием за несколько дней до праздничного застолья.

В любом случае специалист советует не злоупотреблять алкогольными напитками, поскольку они наносят вред организму.

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