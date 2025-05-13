Били друг друга по головам: между мусульманками у мечети возникла драка

В социальных сетях обсуждают сразу два инцидента с участием молодых девушек. Один произошёл на Кавказе — возле мечети, второй — в Нижегородской области.

Оба случая вызвали широкий общественный резонанс и поставили вопрос: почему конфликты среди подростков всё чаще перерастают в насилие ради «контента»?

Потасовка у мечети

Инцидент произошёл у одного из религиозных объектов на Кавказе. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «ЧП Кавказ». На кадрах видно:

группа девушек спорит;

одна из них переходит к рукоприкладству;

завязывается драка, сопровождаемая нецензурной лексикой.

Особое возмущение пользователей вызвало то, что конфликт происходил у стен мечети — места, где особенно важны уважение и сдержанность.

По предварительной информации, причиной ссоры мог стать личный конфликт на почве ревности и обсуждение репутации одной из участниц.

Нападение ради лайков

Почти одновременно в Сети появился ещё один ролик. В нём:

19-летняя девушка из Нижегородской области напала на случайного прохожего;

Инцидент был снят на камеру, предположительно ради публикации;

Пострадавший был госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами;

По слухам, нападавшая скрылась и уехала в Санкт-Петербург.

Пользователи называют такие случаи тенденцией к демонстративной агрессии, мотивированной желанием набрать просмотры и реакцию в социальных сетях.

Что говорят в обществе

Пока официальных комментариев от правоохранителей нет, в соцсетях уже разворачивается активная дискуссия. Основные темы обсуждения: