Били друг друга по головам: между мусульманками у мечети случилась драка

В социальных сетях обсуждают два инцидента с участием молодых девушек, ставших причиной общественного резонанса.

Оба случая затрагивают важный вопрос: почему насилие среди подростков всё чаще становится частью «контента»?

Потасовка у мечети на Кавказе

Первый инцидент произошёл у религиозного объекта на Кавказе. На видео, опубликованном в Telegram-канале «ЧП Кавказ», видно, как группа девушек спорит, а затем одна из них переходит к рукоприкладству. Завязывается драка, сопровождаемая нецензурной лексикой.

Особое возмущение вызвало то, что конфликт происходил у стен мечети, места, где важны уважение и сдержанность. По предварительным данным, причиной ссоры мог стать личный конфликт, вызванный ревностью и обсуждением репутации одной из участниц.

Нападение ради лайков в Нижегородской области

Почти одновременно в сети появился ещё один ролик, на котором 19-летняя девушка из Нижегородской области напала на случайного прохожего. Инцидент был снят на камеру, предположительно, ради публикации. Пострадавший получил сотрясение мозга и ушибы.

Пользователи социальных сетей выражают мнение, что такие случаи являются частью тренда на демонстративную агрессию, мотивированную желанием набрать просмотры и реакции в интернете. Нападавшая, по слухам, скрылась и уехала в Санкт-Петербург.

Обсуждение в обществе

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от правоохранителей, в социальных сетях уже активно обсуждают эти инциденты. Основные темы дискуссии: