Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Били друг друга по головам: между мусульманками у мечети случилась драка

В социальных сетях обсуждают два инцидента с уч...

asiaplustj.info

Подписаться на Дзен.канал

В социальных сетях обсуждают два инцидента с участием молодых девушек, ставших причиной общественного резонанса.

Оба случая затрагивают важный вопрос: почему насилие среди подростков всё чаще становится частью «контента»?

Потасовка у мечети на Кавказе

Первый инцидент произошёл у религиозного объекта на Кавказе. На видео, опубликованном в Telegram-канале «ЧП Кавказ», видно, как группа девушек спорит, а затем одна из них переходит к рукоприкладству. Завязывается драка, сопровождаемая нецензурной лексикой.

Особое возмущение вызвало то, что конфликт происходил у стен мечети, места, где важны уважение и сдержанность. По предварительным данным, причиной ссоры мог стать личный конфликт, вызванный ревностью и обсуждением репутации одной из участниц.

Нападение ради лайков в Нижегородской области

Почти одновременно в сети появился ещё один ролик, на котором 19-летняя девушка из Нижегородской области напала на случайного прохожего. Инцидент был снят на камеру, предположительно, ради публикации. Пострадавший получил сотрясение мозга и ушибы.

Пользователи социальных сетей выражают мнение, что такие случаи являются частью тренда на демонстративную агрессию, мотивированную желанием набрать просмотры и реакции в интернете. Нападавшая, по слухам, скрылась и уехала в Санкт-Петербург.

Обсуждение в обществе

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от правоохранителей, в социальных сетях уже активно обсуждают эти инциденты. Основные темы дискуссии:

  • Растущее насилие среди молодежи;
  • Моральные границы в погоне за вниманием;
  • Необходимость реагирования со стороны родителей и школ;
  • Ответственность платформ за распространение подобного контента.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

Интересное в Казани

4 часа назад

Само не пройдёт: стоматолог из Казани назвала симптомы, после которых нужно срочно бежать к врачу

сколько населения в лобне

Лонгриды

10 часов назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

Интересное в Казани

2 дня назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

бачата уроки для начинающих в Москве

Не у нас

день назад

Ученые обнаружили фрагмент древний артефакт на дне Тихого океана

Новости Татарстана

день назад

Боец СВО стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Новости Казани

12 часов назад

Казанцы заметили неизвестный светящийся объект в небе

Не у нас

13 часов назад

NRBD: назван год, когда Земля потеряет треть ледниковой массы

Не у нас

день назад

5 космических катастроф, которые могут уничтожить Землю без предупреждения
Новости Казани
день назад

В Казани рядом с детской площадкой нашли пакеты с пробирками крови

В поселке Малые Клыки неизвестные выбросили опа...

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане водителя лишили прав за езду с поддельными номерами

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

От камерного ужина до пышного праздника: где и как сыграть свадьбу в Казани в 2025 году

Новости Казани

7 часов назад

Бывший ректор КФУ Гафуров дал показания о своей связи с ОПС «29-й квартал»

Новости Казани

7 часов назад

В Казани начался процесс по делу о реабилитации нацизма
У семьи из Татарстана, где девочку назвали в че...
Новости Татарстана
4 часа назад

У семьи из Татарстана, где девочку назвали в честь России, появился сын в честь Путина

Не у нас

8 часов назад

В Африке нашли древние подземные тоннели, созданные неизвестным организмом

Не у нас

8 часов назад

Daily Star: NASA раскрыло, в каком году наступит конец света

Новости Казани

9 часов назад

В Казани учителя получают самые высокие зарплаты среди регионов России
Крылья без громких слов: рассказываем, как каза...
Интересное в Казани
6 дней назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу