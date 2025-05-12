Били друг друга по головам: между мусульманками у мечети произошла драка

Возле одной из мечетей на Кавказе произошёл инцидент между двумя молодыми девушками.

Потасовка, снятая на видео, вызвала широкий резонанс в местных Telegram-каналах.

Что попало в кадр

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «ЧП Кавказ», видно, как группа девушек ведёт оживлённый спор. Затем одна из них наносит удар другой, что перерастает в физическую ссору. Остальные попытались вмешаться и разнять участниц конфликта.

Отдельное внимание пользователей вызвало то, что потасовка сопровождалась нецензурной лексикой, несмотря на то что происходила рядом с религиозным объектом.

Причина конфликта

По предварительной информации, поводом для ссоры мог стать личный конфликт из-за молодого человека. Один из фрагментов видео указывает, что спор касался репутации одной из участниц.

Второй инцидент: нападение ради видео

Накануне в Сети появился ещё один ролик, вызвавший негативную реакцию: 19-летняя девушка из Нижегородской области на камеру напала на случайного прохожего. Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами, нападавшая, по неподтверждённым данным, уехала в Санкт-Петербург.

Что важно знать