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Били друг друга по головам: между мусульманками у мечети произошла драка

На Кавказе между двумя молодыми девушками вспых...

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Возле одной из мечетей на Кавказе произошёл инцидент между двумя молодыми девушками.

Потасовка, снятая на видео, вызвала широкий резонанс в местных Telegram-каналах.

Что попало в кадр

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «ЧП Кавказ», видно, как группа девушек ведёт оживлённый спор. Затем одна из них наносит удар другой, что перерастает в физическую ссору. Остальные попытались вмешаться и разнять участниц конфликта.

Отдельное внимание пользователей вызвало то, что потасовка сопровождалась нецензурной лексикой, несмотря на то что происходила рядом с религиозным объектом.

Причина конфликта

По предварительной информации, поводом для ссоры мог стать личный конфликт из-за молодого человека. Один из фрагментов видео указывает, что спор касался репутации одной из участниц.

Второй инцидент: нападение ради видео

Накануне в Сети появился ещё один ролик, вызвавший негативную реакцию: 19-летняя девушка из Нижегородской области на камеру напала на случайного прохожего. Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами, нападавшая, по неподтверждённым данным, уехала в Санкт-Петербург.

Что важно знать

  • Оба случая вызвали активное обсуждение в соцсетях;
  • Пользователи обеспокоены ростом агрессии среди подростков и молодежи, особенно ради «контента»;
  • Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию официально, сообщает readovka.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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